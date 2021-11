Hot TikToker tham gia 'Rap Việt' vướng nghi án đạo nhái MV của một Idol nổi tiếng!

Cụ thể, rrong MV "Người Giết Anh Rồi" của chính mình, Lập Nguyên bị netizen tố "đạo nhái" hệt concept của "When The Party's Over" (Billie Eilish). Màn rơi nước mắt màu đen của hiện tượng âm nhạc Hollywood cũng được Lập Nguyên "mượn ý tưởng" dùng trong sản phẩm của mình.

Sau khi gây ra phản ứng chỉ trích, cộng đồng mạng đã phát hiện MV "Người Giết Anh Rồi" của Lập Nguyên đã "bay màu" trên YouTube.