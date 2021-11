Hot TikToker Chí Thành bác bỏ việc được Việt Phương Thoa bao nuôi

Tối 19/11, trên trang cá nhân, "chị Google" Việt Phương Thoa bất ngờ đăng tải clip thông báo đã chia tay bạn trai Chí Thành. Thông tin này khiến nhiều người sốc bởi sau thời gian dài theo dõi hành trình yêu của cặp đôi, tất cả đều đang trông chờ vào một cái kết đẹp.

Không ít những hình ảnh, clip và cả những lần cặp đôi lên sóng chung được người hâm mộ "đào lại", trong số đó có đoạn clip Việt Phương Thoa chia sẻ "bao nuôi" bạn trai mình.

Clip: Chí Thành cho hay được bạn gái Việt Phương Thoa "bao ăn, bao ở"

Cụ thể, Chí Thành và Việt Phương Thoa từng có lần cùng tham gia chương trình Tâm đầu ý hợp lên sóng vào hồi tháng 2/2021. Ngay phần chào hỏi, Chí Thành đã giới thiệu: "Chào mọi người, mình là Chí Thành, nghề tay trái của mình là diễn viên, nghề tay phải của mình là nội trợ, được trả lương".

Sau đó, Việt Phương Thoa ngồi bên cạnh cho hay chính cô là người trả lương cho bạn trai, đồng thời thêm vào: "Em bao ăn - bao ở".



Cặp đôi trong chương trình