Hot rần rần clip Hyun Bin say đắm hôn Son Ye Jin ở siêu đám cưới

Trước khi ôm lấy chồng và trao nụ hôn tình tứ, "chị đẹp" còn phấn khích xoay xoay váy, nhảy cẫng lên vui mừng như thể muốn nói với cả thế giới rằng: "Em cưới được Hyun Bin rồi đấy".

Your browser does not support the video tag.

Dân mạng đang phát sốt trước clip "full không che" khoảnh khắc Hyun Bin và Son Ye Jin hôn nhau say đắm