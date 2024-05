HOT: 'Nữ thần fancam' Hani (EXID) kết hôn với bạn trai bác sĩ sau 4 năm hẹn hò

Trong khi đó, bạn trai hiện tại của Hani lại là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Yang Jae Woong cùng anh trai Yang Jae Jin cùng nhau điều hành kênh YouTube tư vấn tâm lý mang tên Yang Bro's Spirit World.

Fancam huyền thoại của Hani





Hani từng hẹn hò Junsu (JYJ) vào năm 2016