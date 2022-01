HOT: Lộ ghi âm chứng tỏ Lều Phương Anh đích thị tiểu tam?

Bố có biết nó làm cái gì không? Con không phải thể loại tiểu nhân, đi vu oan giá họa cho ai. Nhưng bố để người ta làm thế với con đúng không? Bố nói con tung hê là bố đang vu oan cho con đấy".



Theo T.A.T, người khơi mào, tung hê mọi chuyện là Lều Phương Anh chứ không phải cô.

"Bố muốn con dừng lại đúng không? Điều kiện là tất cả những người xung quanh bố bây giờ, đặc biệt là chị Lều phải biết điều, sống đúng cực kỳ đối với con.

Chị ấy đừng lên mạng thách thức, kể chuyện tập 1, tập 2. Mình sai thì đừng khua chiêng gõ trống, đừng làm trò lố để người ta ngứa mắt, như thế là biết điều. Đừng khua chiêng gõ trống về những điều không thuộc về mình, rẻ tiền lắm...

Con sẵn sàng tha thứ nếu người ta thay đổi. Đây là một sự tức nước vỡ bờ chứ không phải thù hận. Nhưng đừng để lâu quá, nó chuyển hóa thành sự thù hận thì không biết đường nào đâu...

Bố nên dành thời gian giáo dục con người bên cạnh bố, để làm sao phù hợp với cuộc đời của bố, gia đình của bố, trong đó có con. Bởi vì bố không bao giờ có thể từ bỏ được con, cũng như bây giờ cô ta trót va vào cuộc đời con rồi, thì con với bố cũng không bao giờ có thể bơ được cô ta.

Bây giờ phải làm sao để nâng tông văn hóa người đó lên, rồi chúng ta có thể hòa hợp được với nhau", T.A.T nhắn nhủ đấng sinh thành, và đầu dây bên kia cũng dần bớt căng thẳng.