HOT: Lộ clip bé V.A vừa ăn cơm 1 mình vừa lau nước mắt

Mấy này quá, dư luận vô cùng phẫn nộ trước vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, ở TP.HCM) bị "dì ghẻ" hành hạ tới chết.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang ("dì ghẻ" của bé V.A., 26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Tối 30/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột bé V.A. để phục vụ công tác điều tra.

Khi những thông tin xung quanh vụ việc vẫn đang sôi sục trong dư luận, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là ghi lại từ phòng ngủ của bé thời điểm bé vẫn còn sống.