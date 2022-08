HOT: Hương Giang - Matt Liu chia tay sau 2 năm hẹn hò

Chiều nay (19/8), Hương Giang bất ngờ đăng đàn xác nhận chia tay bạn trai ngoại quốc Matt Liu.

"Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được!

Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man", Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 nhắn nhủ đối phương.