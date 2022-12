'Hot girl trứng rán' thua đậm người đẹp chuyển giới ở bán kết hoa hậu

Sau khi sang Thái Lan để thi Miss Fabulous International, Tiktoker Trần Thanh Tâm khiến netizen Việt đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác. Dù đã là cuộc thi quy mô nhỏ gồm 11 thí sinh (2 đã bỏ thi nên hiện còn 9) nhưng trong đêm bán kết, cô nàng "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" luôn bị gọi tên trong top 3 từ dưới đếm lên.

Your browser does not support the video tag.

Đầu tiên, các thí sinh lần lượt hô tên, tuổi, một vài câu giới thiệu bản thân tuy nhiên với trình độ tiếng Anh kém, Trần Thanh Tâm chỉ giới thiệu ngắn gọn: "Trần Thanh Tâm, 22 tuổi. Tôi là Tiktoker Việt Nam, tôi đến đây để chứng minh sự bạo lực của mạng xã hội. Hãy mạnh mẽ lên. Tôi đại diện Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" nhưng vẫn sai ngữ pháp. Màn gọi tên này khiến Trần Thanh Tâm xếp ở vị trí thứ 6.