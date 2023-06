'Hot girl Tây Hồ' Cici Anh Chi nhạc nào cũng nhảy, không hổ danh con gái JustaTee

Mới đây, xuất hiện trong 1 đám cưới của cặp đôi nổi tiếng, bà xã JustaTee - Trâm Anh và con gái Cici Anh Chi trở thành tâm điểm chú ý.

Không hổ danh là “hot girl Tây Hồ", Cici dễ dàng gây bão MXH chỉ với khoảnh khắc nhảy vui vẻ, video cô bé bắt trọn âm nhạc, nhảy không trật nhịp nào loạt hit xu hướng khiến dân tình trầm trồ.