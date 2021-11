'Hot girl tạp hoá' Hàn Hằng khoe người yêu giấu mặt

Theo đó, cô nàng đu trend: "Sorry, I'm not dating short guys" (Tạm dịch: Xin lỗi, tôi không hẹn hò với những anh chàng thấp bé) và nắm tay một người nào đó có vóc dáng khá cao lớn. Trong clip, Hàn Hằng chỉ cao đến vai chàng trai này.

Hàn Hằng đang khoe bạn trai giấu mặt sau gần 2 năm mất tích



Hot girl thị phi nắm tay người ấy cực chặt

Ngay lập tức, dân tình đã gọi tên Huyme phía dưới đoạn clip. Một nửa cho rằng đó không phải Huyme vì anh chàng không cao lớn như vậy, một nửa lại khẳng định nhân vật trong clip là anh trai Trang Lou.