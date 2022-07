'Hot girl' cầm đầu đường dây dùng CCCD giả mở hơn 200 tài khoản ngân hàng

Vào Đà Nẵng, nhóm Tú đặt phòng tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà để lưu trú và tiếp tục hoạt động phi pháp. Đến ngày 29/6, nhóm Tú sử dụng CCCD giả để đăng ký mở tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng. Ngày 30/6, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị Cơ quan Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc.

Do đã mở nhiều tại khoản ở Hà Nội, Tú và nhóm của mình vào TP Đà Nẵng để tiếp tục đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhằm tránh bị nghi ngờ, phát hiện.

Tú thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai không nhớ chính xác số tiền đã nhận được là bao nhiêu và tất cả đã tiêu xài hết.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đối tượng từ Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát Hình Sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh, Sái Đình Hương, Merih Nguyễn.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Sái Đình Hương, Merih Nguyễn và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh (do đang mang thai và có con dưới 36 tháng) để tiếp tục điều tra.