Hot: 'Dượng Tae ác ma' Penthouse tuyên bố kết hôn ở ngưỡng U50, nghi vấn cưới chạy bầu

Uhm Ki Joon lần đầu ra mắt công chúng hồi năm 1995 với vai trò diễn viên nhạc kịch. Tới năm 2006, nam tài tử mới chính thức lấn sân diễn xuất, nhanh chóng gây chú ý với khán giả xem truyền hình qua bộ phim Hãy Cười Lên Nào. Trong suốt 18 năm miệt mài đóng phim, Uhm Ki Joon ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm ăn khách như Dream High, Penthouse, The Escape of the Seven...



Nam tài tử họ Uhm trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai diễn "dượng Ju Dan Tae" trong Penthouse

Theo Người Đưa Tin