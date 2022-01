HOT: Chi Pu và thiếu gia tập đoàn BĐS xuất hiện cùng nhau

Trước đó, khi trên MXH xuất hiện tin đồn Chi Pu và "cậu cả" Nguyễn Hoàng Việt yêu đương, ngay lập tức trên Instagram của mình, anh đã chuyển từ chế độ riêng tư sang công khai.

Đồng thời, Nguyễn Hoàng Việt đăng ngay bức hình bên "cún iu" của mình với caption: "The only Pu for me is Putin" (Tạm dịch: Pu duy nhất của tôi là Putin).

Putin là tên em cún mà Hoàng Việt đang nuôi ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Chàng thiếu gia quý nó tới nỗi lập hẳn một Instagram riêng chỉ để đăng ảnh của mình và Putin. Khi ấy, nhiều netizen còn tưởng đây là động thái phủ nhận hẹn hò của chàng thiếu gia.



Thiếu gia đăng caption chỉ có Pu duy nhất là Putin

Một vài hình ảnh khác về căn villa của Chi Pu được netizen soi ra trước đó: