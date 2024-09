HOT: Charlie Puth chính thức cưới bạn gái 'thanh mai trúc mã'

Sau bao mối tình ồn ào với dàn mỹ nhân Hollywood, cuối cùng Charlie Puth đã tìm thấy hạnh phúc đích thực bên cô bạn thân "thanh mai trúc mã". Tờ Page Six đưa tin Charlie Puth đã chính thức kết hôn với bạn gái "thanh mai trúc mã" Brooke Sansone tại nhà riêng ở Montecito, California (Mỹ). Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã chia sẻ niềm vui này. Bài đăng thông báo "đã làm chồng người ta" của Charlie Puth gây sốt MXH, có hơn 1,3 triệu lượt yêu thích. Vợ chồng Charlie Puth - Brooke Sansone cũng nhận được vô số lời chúc phúc từ bạn bè trong giới giải trí cũng như người hâm mộ. Trong hôn lễ giản dị tổ chức ở nhà riêng, cô dâu Brooke Sansone nhận được "cơn mưa" lời khen cho visual xinh đẹp, sang trọng và gợi cảm, sánh đôi bên chú rể Charlie Puth điển trai và lịch lãm. Cặp đôi hạnh phúc nói câu "Tôi đồng ý" và trao nhau chiếc nhẫn vàng khảm những viên kim cương trong giây phút thề nguyện thiêng liêng. Chia sẻ với tờ Vogue, Sansone không giấu được sự xúc động khi hồi tưởng lại giây phút trọng đại của cô và Charlie Puth: "Khi đứng đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy gắn kết với Charlie hơn thế. Giống như thời gian đã dừng lại. Chúng tôi muốn buổi lễ thật đơn giản nhưng đáng nhớ. Và điều đó đã thành sự thật. Cả hai cảm thấy thoải mái lạ thường và bình yên trong hôn lễ". Một ngày trước lễ cưới chính thức, cả hai cũng đã có bữa tiệc ấm cúng cùng dàn khách mời.

Charlie Puth và Brooke Sansone không giấu nổi sự hạnh phúc khi đọc lời thề nguyện và trao nhẫn trong giây phút thiêng liêng đáng trân trọng của đời mình

Cặp đôi khoác tay nhau đầy tình cảm ra mắt người thân và bạn bè. Cô dâu chú rể lộ rõ vẻ ngập tràn niềm vui trên gương mặt

Charlie Puth và Brooke Sansone khiêu vũ ngọt ngào trong sự chúc mừng của các khách mời tại hôn lễ

Khoảnh khắc lãng mạn của giọng ca 9X và bà xã trong lễ cưới chính thức được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Họ nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ, bạn bè trong showbiz

Cặp đôi "khóa môi" say đắm trong bữa tiệc rượu diễn ra sau hôn lễ

Chú rể Charlie Puth đã chọn lên đồ theo phong cách cổ điển trong ngày trọng đại. Nam ca sĩ mặc chiếc áo khoác vest Bode với viền ren lạ mắt. Cổ tay áo sơ mi trắng của anh được thêu dòng chữ "Us, Forever" (tạm dịch: Chúng tôi, mãi mãi)

Trong khi đó, cô dâu Brooke Sansone khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt trước nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm Charlie Puth và Brooke Sansone hẹn hò vào tháng 6/2022. Nhưng đến tháng 12/2022, nam ca sĩ mới công khai mối quan hệ thông qua việc đăng ảnh tình tứ với bạn gái lên MXH vào đúng sinh nhật lần thứ 31 của mình. Brooke Sansone là bạn thuở nhỏ của Charlie Puth, cả 2 đã cùng lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Cô là chuyên viên PR cho công ty tư vấn thiết kế, hoàn toàn khác với những minh tinh showbiz, ca sĩ hào nhoáng trong tình sử của Charlie Puth. Vào ngày 7/9/2023, Charlie Puth bất ngờ thông báo cầu hôn thành công bạn gái Brooke Sansone sau khi trở về từ chuyến lưu diễn tại Việt Nam. Anh cho biết bay từ Los Angeles đến gặp Brooke ở New York và cầu hôn lúc 11h11 tối, thời điểm yêu thích của họ.

Theo Người Đưa Tin