HOT: Cá heo hồng cực hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Việt Nam

Nhóm ngư dân la hét vui mừng khi thấy cá heo hồng xuất hiện trên biển

Trong video, có thể thấy cảnh những chú cá heo với lớp da màu hồng - trắng đặc trưng liên tục ngoi lên mặt biển. Để thu hút sự chú ý của chúng, nhóm ngư dân trên tàu liên tục huýt sáo và hò hét. Thậm chí cứ mỗi lần thấy cá xuất hiện, những người đàn ông này phải thốt lên "ối giời ôi".