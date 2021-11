Hot boy 1,8 triệu follow lộ nhan sắc sau lớp khẩu trang, netizen sốc

Muốn trở nên nổi bật giữa một rừng trai xinh gái đẹp như hiện tại, bạn cần theo đuổi những style khác biệt một chút để tạo dấu ấn. Đeo khẩu trang, gia tăng độ bí hiểm là một trong số đó.

Tuy nhiên, thiên hạ thực tế cũng khá e dè khi bắt gặp ai đó sở hữu hình tượng tương tự, bởi các sự cố liên quan đến việc nhan sắc sau lớp khẩu trang khác xa tưởng tượng chẳng hề hiếm.

Như mới đây này, dân tình đang xôn xao trước video của một nam thanh niên sở hữu ngoại hình lúc đeo và lúc không đeo khẩu trang trái ngược hoàn toàn.

Your browser does not support the video tag.

Nhan sắc sau lớp khẩu trang của nam TikToker gây shock

Theo đó, khi không có khẩu trang, nam TikToker này trông hết sức bình thường, thậm chí có phần xuề xòa với gương mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch. Anh chàng cũng chỉ mặc chiếc áo bóng đá cực kì đơn giản.