HOT: Adele nhá hàng giai điệu ca khúc mới nghe qua đã 'tan chảy'

Không cần phải đồn đoán thêm nữa, tối 5/10 (theo giờ Việt Nam), Adele đã chính thức tung teaser cho MV mới toanh của cô nàng sau 6 năm chờ đợi - Easy On Me.

Adele - Easy On Me (teaser)

Đoạn clip teaser hoàn toàn là 2 màu đen - trắng khiến cho người hâm mộ hoài niệm về "siêu phẩm" Someone Like You ra mắt cách đây tròn 10 năm. Trong đoạn teaser, Adele đơn độc lái một chiếc xe giữa con đường ở thôn quê, và âm nhạc bắt đầu phát lên khi cô bật chiếc băng cát-sét có dòng chữ Easy On Me trên xe.

Phần âm nhạc được "nhá hàng" chỉ là một đoạn piano rất ngắn nhưng chắc chắn đủ sức làm thế giới "chao đảo". Với giai điệu du dương và đượm buồn, rất có thể Easy On Me sẽ lại là một khúc nhạc tình nhiều xúc cảm như Hello, Someone Like You, All I Ask mà Adele đã từng cho ra mắt.