'Hospital Playlist 2' đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình xuất sắc nhất 2021

Bộ phim Racket Boys của đài SBS

Không quá nổi tiếng ở Việt Nam nhưng tại Hàn Quốc, Racket Boys lại nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Không có sự tham gia của những ngôi sao đình đám, bộ phim về đề tài thể thao thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vào cốt truyện dễ thương, gần gũi và cảm giác dễ chịu.

Những vị trí còn lại trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Penhouse ở vị trí thứ 6, hai bộ phim Youth In May và Love ft Marriage & Disvorce cùng đồng hạng 7. Xếp hạng 8 là phimMine của đài tvN. Bossam, the Veil và One The Woman cùng đứng thứ 9. Xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng là các phim The Uncanny Counter, Lost, Taxi Driver và Mouse.

Linh Trần