"Hormone tình yêu" có thể chữa lành các con tim tan vỡ

Tuy nhiên, cái gọi là "hormone tình yêu" này còn phục vụ nhiều chức năng quan trọng khác trong cơ thể, chẳng hạn như kích hoạt các cơn co thắt trong quá trình sinh nở và thúc đẩy quá trình tiết sữa ở phụ nữ. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Psychology vào năm 2020, oxytocin cũng giúp bảo vệ hệ thống tim mạch khỏi bị tổn thương, bằng cách giảm huyết áp, giảm viêm và khuếch tán các gốc tự do, một sản phẩm phụ phản ứng của quá trình chuyển hóa tế bào bình thường.

Nghiên cứu mới nhất, được công bố vào cuối tháng 9 trên tạp chí Frontiers in Cell and Developmental Biology đã nêu bật một lợi ích tiềm năng khác của oxytocin. Trong loài cá ngựa vằn, hormone này giúp tim thay thế các tế bào cơ tim bị thương và chết. Đây chính là các tế bào có trách nhiệm cung cấp năng lượng co bóp cho tim.

Trong bài viết của họ, các tác giả nói rằng rằng tim có khả năng khá hạn chế trong việc sửa chữa hoặc thay thế các mô bị hư hỏng. Nhưng sau một chấn thương, chẳng hạn như một cơn đau tim, một tập hợp nhỏ các tế bào ở lớp màng ngoài cùng của tim, còn được gọi là màng ngoài tim, sẽ hình thành chức năng mới. Chúng sẽ di chuyển xuống lớp mô tim, nơi các cơ tim cư trú, và biến đổi thành một dạng tế bào giống như tế bào gốc. Tiếp đó chúng sẽ biến thành một số loại tế bào tim, bao gồm cả tế bào cơ tim.