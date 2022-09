Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ ở Biển Đông: Mũi nhọn chiến lược

Tháng 5/2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava khẳng định Biển Đông là một phần của vùng biển chung toàn cầu và Ấn Độ có lợi ích trong việc duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực, ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và các tuyến đường thương mại không bị cản trở qua Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Năm 2018, phát biểu tại Đối thoại Shangri La, diễn đàn an ninh quốc tế hàng đầu của khu vực, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ theo đuổi nguyên tắc của luật pháp quốc tế, các nước có quyền tiếp cận công bằng đối với vùng biển và vùng trời chung, tự do hàng hải không bị ngăn trở và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cùng có đường bờ biển dài, Việt Nam và Ấn Độ có nhu cầu hợp tác quốc tế trên biển, đưa biển thành không gian hợp tác, phát triển và bảo vệ an ninh quốc gia. Từ khi theo đuổi chính sách hướng Đông (1991) và Hành động hướng Đông (2014), Ấn Độ luôn coi Việt Nam là trụ cột trong quan hệ với Đông Nam Á, trong đó hợp tác trên không gian biển ở Biển Đông là một mũi nhọn mang tính chiến lược.

Can dự lớn hơn của Ấn Độ không chỉ xuất phát từ mục tiêu chiến lược bảo vệ trật tự và luật pháp quốc tế, thể hiện vai trò lớn hơn trong bối cảnh chính trị nước lớn đang có xu hướng gia tăng ở Biển Đông mà còn vì những lợi ích kinh tế cụ thể như bảo vệ tự do hàng hải phục vụ thương mại và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong năm tài chính 2020-2021, thương mại hai chiều của Ấn Độ với các nước ASEAN ở mức gần 80 tỷ USD và với các nước Đông Bắc Á là 150 tỷ USD, chiếm khoảng một phần ba tổng giá trị thương mại hàng hóa của Ấn Độ. Thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) cho thấy, gần 31% tổng giá trị thương mại hàng hóa của Ấn Độ năm 2016 đi qua Biển Đông.

Nghiên cứu khác của Quỹ nghiên cứu Người quan sát (ORF) của Ấn Độ thì ước tính khoảng 200 tỷ USD, tương đương 55% tổng giá trị thương mại của Ấn Độ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đi qua vùng biển này. Những thỏa thuận thương mại với các nước và tổ chức trong khu vực như Singapore (2005), Malaysia (2011), Nhật Bản (2011), Hàn Quốc (2009), ASEAN (2009, 2015) cùng chính sách Hành động hướng Đông dưới thời Thủ tướng Modi là nền tảng để quan hệ thương mại giữa Ấn Độ với Đông Á tiếp tục phát triển, đồng nghĩa với lợi ích quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông.

Ngoài ra, Biển Đông là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, được các cơ quan nghiên cứu ước tính có nguồn dầu khí dồi dào, đa phần nằm trong vùng đặc quyền kinh tế các nước ven Biển Đông và chưa được khai thác. Với dân số khổng lồ, Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng bên ngoài. Nhập khẩu chiếm tới 85% tổng nhu cầu dầu khí của nước này trong năm 2020.

Việc tiếp cận được nguồn dầu khí ở Biển Đông góp phần giúp Ấn Độ đảm bảo an ninh năng lượng, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một số đối tác lớn. Do vậy, Ấn Độ khuyến khích các nước trong khu vực xây dựng bộ quy tắc ứng xử để quản lý tranh chấp, đảm bảo tự do thương mại và cho phép các nước ngoài khu vực có quyền tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Can dự của Ấn Độ thể hiện vai trò lớn hơn trong bối cảnh chính trị nước lớn đang có xu hướng gia tăng ở Biển Đông. (Nguồn: PTI)

Trong khi đó, Biển Đông vừa có ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền, vừa là tiền đồn đảm bảo an ninh và có giá trị đặc biệt quan trọng đối với con đường phát triển của Việt Nam. Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 xác định kinh tế biển là động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong thời gian tới; đồng thời xác định nhiệm vụ then chốt là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh tình hình ở Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hợp tác toàn diện