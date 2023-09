Hợp tác số: Ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ

Nội dung thứ hai của hợp tác Việt – Mỹ là hỗ trợ các mạng an toàn có thể tương tác mở. Tìm hiểu việc thành lập Học viện ORAN và Phòng thí nghiệm tương tác bên cạnh việc triển khai công nghệ quy mô ở Việt Nam để thúc đẩy triển khai 5G mở, có khả năng tương tác, an toàn và đáng tin cậy cũng như tăng cường nền kinh tế đổi mới và cung cấp cơ hội nâng cao kỹ năng kỹ thuật số cho người lao động Việt Nam.

Viettel và Qualcomm công bố nghiên cứu, sản xuất thành công khối vô tuyến trạm thu phát sóng 5G đầu tiên trên thế giới sử dụng chipset ASIC.

Học viện và Phòng thí nghiệm sẽ hợp tác với doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam và một đối tác đại học địa phương của Việt Nam để cung cấp đào tạo thực hành cho các chuyên gia 5G hiện tại, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà cung cấp và nhà mạng triển khai ORAN trên toàn cầu đến giảng dạy và đào tạo các kỹ sư địa phương về cách thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống mở này.

Ngoài ra, Mỹ cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty viễn thông và cơ quan quản lý của Việt Nam để mở rộng kết nối cáp biển đáng tin cậy và an toàn.

Một lĩnh vực khác được Việt Nam và Mỹ mong muốn thúc đẩy hợp tác là trí tuệ nhân tạo (AI). Hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác về AI cùng sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ AI; chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của đạo đức AI nhằm bảo vệ quyền và an toàn cho các cá nhân, trao đổi về đạo đức và các quy định AI; cùng thúc đẩy hợp tác về các công nghệ số mới nổi.

Hai bên cũng sẽ tiến tới việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA) của Mỹ và Cục An toàn thông tin Việt Nam (AIS) hợp tác xây dựng năng lực an toàn thông tin và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa mạng.