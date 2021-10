Hợp tác quốc tế bảo đảm ổn định an ninh biên giới

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã dành lời chia sẻ, cảm thông với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến Chính phủ và nhân dân Campuchia, đặc biệt là lực lượng vũ trang Campuchia, trong đó có Công an 2 tỉnh Takeo và Kandal đã thể hiện sự quyết tâm chống dịch, lo lắng bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Với truyền thống gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, Công an tỉnh An Giang sẽ luôn quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác sát cánh cùng Công an tỉnh Takeo và Kandal trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Công an tỉnh An Giang (bên phải) và Công an tỉnh Takeo.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang và Công an 2 tỉnh Takeo và Kandal thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, tình hình có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đặc biệt là các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi nhân dân 2 nước sinh sống trên tuyến biên giới chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, không tìm cách xuất nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tiếp tục phối hợp lẫn nhau với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” để sớm ổn định tình hình, xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng tốt đẹp hơn.

Ban Giám đốc cùng đoàn công tác Công an tỉnh An Giang trao quà cho Công an tỉnh Kandal.

Dịp này, Đoàn công tác đã gửi đến Công an 2 tỉnh Takeo và Kandal một số vật tư y tế cùng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; Đoàn còn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an đến nhân dân Campuchia nhân dịp Lễ Sen Dolta 2021.