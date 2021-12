Hợp long công trình cầu vượt biển dài nhất Quảng Ninh

Your browser does not support the audio element.

Cầu Vân Tiên là cây cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh chính thức hợp long vào sáng 5/12 (Ảnh: Đ.P.).

Được khởi công vào đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cầu Vân Tiên được đánh giá là cây cầu lớn nhất trong tổng số 32 cầu trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đồng thời cũng là cây cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này với tổng kinh phí đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Cầu được thiết kế kết cấu vĩnh cửu BTCT dài 1.515 m gồm 3 nhịp đúc hẫng; bề rộng mặt cầu 25,25 m; tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp đảm bảo tốc độ tối đa 120 km/h…