Họp khẩn bàn việc gỡ ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Báo cáo về việc này, ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận có tình trạng ùn ứ tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, tình trạng này không quá căng thẳng và chỉ xảy ra trong khung giờ cao điểm. Đáng chú ý, theo ông Sơn, hiện tượng ùn ứ những ngày qua có nguyên nhân khách quan do thời tiết.

"Trong ngày 23/1, khung giờ cao điểm nhất (từ 11h00-11h59), sân bay khai thác 19 chuyến/giờ, mới đạt 79% so với năng lực khai thác. Tuy nhiên, do tình trạng sương mù tại Nội Bài từ 4h20 đến 9h30, sân bay này không tiếp thu được chuyến bay hạ cánh nên 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đã phải chậm giờ. Do vậy, tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra tại Tân Sơn Nhất", ông Sơn cho hay.