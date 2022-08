Hợp đồng tình ái và những cái kết đắng

Tháng 10/2021, do liên tục bị Phương Anh thúc ép, lo sợ bị ảnh hưởng đến uy tín và công việc kinh doanh, anh N.A. hẹn gặp Phương Anh tại một Văn phòng thừa phát lại để thỏa thuận với Phương Anh về việc bảo mật thông tin đời tư. Khi gặp nhau, Phương Anh không đồng ý ký biên bản thỏa thuận bảo mật thông tin cho anh N.A..

Do chưa thống nhất được, anh N.A. chuyển khoản cho Phương Anh số tiền 250 triệu đồng. Đây là số tiền tạm ứng trong tổng số tiền mà anh N.A. phải chuyển cho Phương Anh theo thỏa thuận, để Phương Anh bảo mật thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư của anh N.A. Cả hai hẹn đến ngày 27/10/2021 sẽ gặp nhau để tiếp tục trao đổi, thống nhất cụ thể và lập biên bản thỏa thuận về việc bảo mật thông tin cá nhân của anh N.A.

Đến ngày 27/10/2021, anh N.A. không gặp Phương Anh theo lịch hẹn để thỏa thuận. Phương Anh tuyên bố anh N.A. mất số tiền 250 triệu đồng đã tạm ứng và tiếp tục đe dọa sẽ gửi các thông tin hình ảnh nói trên cho gia đình, bạn bè, các mối quan hệ công việc của anh N.A. Ngày 2/11/2021, do bị Phương Anh liên tục nhắn tin, gọi điện uy hiếp nên anh N.A. buộc phải gặp Phương Anh để thỏa thuận về việc thực hiện cam kết.

Sau đó, cả hai thống nhất đến ngân hàng trên phố Điện Biên Phủ (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, anh N.A. đã giao cho Phương Anh số tiền 400 triệu đồng để Phương Anh nộp vào tài khoản cá nhân. Khi Phương Anh đang thực hiện giao dịch nộp số tiền trên vào tài khoản cá nhân thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Điện Biên phát hiện, lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ số tiền và mời cả hai về trụ sở để làm việc.

Tháng 2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Phương Anh về tội Cưỡng đoạt tài sản; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bị can Đoàn Phương Anh để điều tra. Tại Cơ quan điều tra, bị can Đoàn Phương Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng mà VKSND TP Hà Nội đã truy tố, hành vi của Phương Anh đã phạm vào điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật hình sự, khung hình phạt lên tới 12-20 năm tù.

Vợ "trở cờ", chồng sát hại rồi phi tang xác

Cách đây chưa lâu, dư luận nhân dân TP Hà Nội từng rúng động trước vụ án Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1964, thường trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) sát hại vợ rồi phi tang xuống sông Đuống. Nguyên do cũng bắt nguồn từ bản hợp đồng tình ái không được thực thi.