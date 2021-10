Hợp đồng điện tử VNPT eContract: Tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, an toàn tiện lợi

42 phút trước Game show

Tối ngày 16/10, tập 10 của show truyền hình tạp kỹ Đây chính là nhảy đường phố 4 (Street Dance of China 4) được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng VieON, đã mở ra trận tái đấu thứ ba tại tứ kết. Ba vòng thi “cọ nhiệt” làm bùng nổ cuộc cạnh tranh gay cấn: trận đấu chuyển thể tác phẩm đôi, tự do và Seven to smoke. Sau trận batlle khốc liệt, bốn đội trưởng Hàn Canh, Henry, Trương Nghệ Hưng (Lay) và Vương Nhất Bác phải tự mình loại bỏ những dancer trong đội.