Hooligan Anh không còn đáng sợ

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can về 5 nhóm tội danh liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil.