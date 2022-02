Hồng Đăng - Hồng Diễm tái xuất và liên tục bị đồng nghiệp 'cà khịa'

Your browser does not support the video tag.

Hồng Diễm và Hồng Đăng trong Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022

Trong Hướng dương ngược nắng,Hồng Đăng và Hồng Diễm đóng vai cặp đôi yêu nhau Kiên và Châu. Còn ở Thương ngày nắng về, Lan Phương vào vai Khánh - vợ của Đức do Hồng Đăng thủ vai. Ba diễn viên vừa có màn tái ngộ thú vị pha trộn các nhân vật họ đóng ở hai bộ phim trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022 lên sóng tối 4/2.