Honda Việt Nam triển khai tập huấn và đào tạo lái xe phân khối lớn cho cảnh sát

Honda Việt Nam (HVN) chính thức triển khai chương trình tập huấn và đào tạo lái xe ô tô, mô tô phân khối lớn (PKL) an toàn dành cho các cán bộ chiến sĩ (CBCS) nòng cốt thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an và phòng CSGT các tỉnh/thành phố năm 2021.

Với mục tiêu nâng cao kỹ năng giảng dạy, hướng dẫn cho đội ngũ hướng dẫn viên lái xe an toàn thuộc Cục CSGT, nâng cao kỹ năng lái xe ô tô, mô tô phân khối lớn an toàn cho lực lượng CSGT đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong năm 2021, HVN đã phối hợp với Cục CSGT tổ chức 2 khóa đào tạo Hướng dẫn viên giảng dạy kỹ năng lái xe ô tô và mô tô PKL an toàn cho các CBCS thuộc Cục CSGT.