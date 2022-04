Honda Việt Nam trao giải Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Chương trình này dành cho học sinh và giáo viên cấp Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) năm học 2021 - 2022.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh cấp THCS và THPT mang tên “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do HVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An và hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) phối hợp tổ chức.

Chương trình được thực hiện với mong muốn không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cấp trung học - đối tượng đang dần chủ động tham giao thông nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.