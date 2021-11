Honda Việt Nam tổng kết chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020 – 2021 nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục ATGT dành cho học sinh bậc Tiểu học cùng tên dành cho các em học sinh khối lớp 3,4,5 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An tổ chức.

Bài dự thi ATGT cho nụ cười trẻ thơ

Chương trình được tổ chức nhằm trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn nhỏ, từ đó tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.