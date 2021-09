Mỗi tập phim là một chuyến phiêu lưu với những trải nghiệm thú vị được truyền tải đến các bạn nhỏ thông qua lăng kính hồn nhiên, sinh động của các nhân vật hoạt hình. Bi, Bo, Ben giống như những người bạn đồng hành đáng yêu, đem những bài học an toàn giao thông (ATGT) bổ ích với cách diễn đạt gần gũi với trẻ thơ đến các bạn nhỏ.

Chương trình “Vui giao thông” mùa thứ hai gồm 26 tập với thời lượng mỗi tập 5 phút chính thức phát sóng trên VTV3 từ ngày 18/9/2021 vào lúc 18:50 thứ Bảy hàng tuần, phát lại vào 16:00 thứ Hai của tuần kế tiếp trên VTV3. Song song với việc phát sóng trên truyền hình, loạt phim hoạt hình còn được phát sóng trên kênh Youtube của chương trình “Tôi yêu Việt Nam” và phát trên kênh Youtube POPS Kids.

Bên cạnh hoạt động phát sóng chuỗi phim hoạt hình “Vui giao thông” trên nền tảng truyền hình và Youtube, trong năm học 2021-2022, Honda Việt nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ Giáo dục Mầm non triển khai chương trình ATGT “Tôi Yêu Việt Nam” trực tiếp cho khoảng 1.5 triệu em nhỏ tại hơn 5.000 trường mầm non ở 23 tỉnh/ thành phố, bao gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bến Tre.

Trong năm học này, Chương trình sẽ cung cấp một số tài liệu đào tạo với hình thức thể hiện sinh động, vui nhộn như truyện tranh “Vui giao thông”, sách tô màu, bộ nhập vai giao thông... từ đó giúp các bé yêu thích và khám phá các kiến thức giao thông cơ bản một cách tự nhiên, bắt đầu hình thành cho mình ý thức tham gia giao thông văn minh an toàn.