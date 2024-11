Honda triệu hồi xe mô tô tiền tỷ Goldwing tại Việt Nam

Hãng xe Nhật Bản ra thông báo triệu hồi đối với mẫu mô tô phân khối lớn Honda Goldwing 1800 do lỗi liên quan đến bu-lông xiết bánh răng truyền động sơ cấp có thể bị gãy. Honda Việt Nam (HVN) mới đây phát đi thông báo triển khai kế hoạch thu hồi sản phẩm xe Goldwing 1800 tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng không công bố cụ thể số xe bị ảnh hưởng mà chỉ cho biết các xe Goldwing 1800 thuộc diện triệu hồi được sản xuất tại Nhật Bản từ năm 2018-2021, do HVN nhập khẩu và phân phối. Nguyên nhân của đợt triệu hồi xeGoldwing 1800 lần này do vấn đề liên quan đến hệ thống truyền động. Cụ thể, HVN cho biết trong một số trường hợp, động cơ dừng hoạt động dẫn đến bánh sau bị khóa do bu-lông xiết bánh răng truyền động sơ cấp có thể bị gãy trong quá trình hoạt động của động cơ. Để khắc phục vấn đề này, các xe thuộc diện ảnh hưởng khi mang đến đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền của Honda sẽ được thay thế miễn phí bu-lông xiết bánh răng truyền động sơ cấp của dòng xe. Các chủ sở hữu có xe Honda Goldwing 1800 nằm trong diện bị ảnh hưởng dự kiến sẽ nhận được thông báo về đợt triệu hồi trong thời gian tới. Phía HVN cũng đang tiến hành các bước liên quan nhằm triển khai chiến dịch thay thế sớm. Đây là lần thứ hai trong năm 2024, mẫu mô tô phân khối lớn Honda Goldwing bị triệu hồi. Trước đó vào tháng 3/2024, Honda Việt Nam cũng đã triển khai chương trình triệu hồi 147 chiếc Goldwing do vấn đề về bơm xăng, có thể gây khó khăn khi khởi động hoặc làm động cơ bị tắt đột ngột. Tại thị trường Việt Nam, Honda Goldwing hiện có giá niêm yết từ 1,231 tỷ đồng. Mẫu touring này được trang bị động cơ 6 xi-lanh đối xứng nằm ngang, dung tích 1.833 cc, sản sinh công suất 124,7 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 170 Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ được làm mát bằng chất lỏng, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ thống phun xăng điện tử. Lê Tuấn