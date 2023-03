Honda triệu hồi gần 450.000 xe vì lỗi dây an toàn

Honda sẽ triệu hồi gần 450.000 xe từ năm 2018 đến năm 2020 do chốt đai an toàn phía trước có thể không hoạt động bình thường, dẫn đến người lái và hành khách không được giữ an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Thông báo triệu hồi được gửi qua NHTSA, cho biết đã có 301 yêu cầu bảo hành đối với sự cố kể từ đầu năm 2019, nhưng không có báo cáo nào về thương tích hoặc tử vong liên quan đến sự cố này.