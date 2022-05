Honda tổng kết năm tài chính 2022 và giới thiệu kế hoạch phát triển năm 2023

Trong lĩnh vực kinh doanh xe máy, doanh số bán hàng xe máy toàn cầu của tập đoàn Honda đạt 17 triệu xe, tăng 12,5% so với năm tài chính 2021. Mặc dù các hoạt động kinh tế bị hạn chế một phần do sự trở lại của làn sóng COVID-19, doanh số bán hàng xe máy ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Brazil… vẫn có sự tăng trưởng so với năm trước.

Năm tài chính 2022 tiếp tục được đánh dấu là một năm nở rộ với nhiều sản phẩm mới của HVN. HVN đã giới thiệu 18 mẫu xe, trong đó có 07 mẫu xe và phiên bản hoàn toàn mới lần đầu được ra mắt chính hãng tại thị trường Việt Nam. Điểm nhấn về sản phẩm của HVN vẫn thuộc về dòng xe phổ thông bao gồm: xe số, xe ga và xe côn tay cỡ nhỏ.

Trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, doanh số bán hàng ô tô toàn cầu của tập đoàn Honda đạt gần 4,1 triệu xe, giảm 10,4% so với năm tài chính 2021 chủ yếu do thị trường Bắc Mỹ và Châu Á cũng như ảnh hưởng của việc thiếu hụt nguồn cung linh kiện bán dẫn. Trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm máy động lực, doanh số bán hàng của tập đoàn Honda đạt khoảng 6,2 triệu sản phẩm, tăng 10,3% so với năm tài chính 2021 chủ yếu từ thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu.