Honda SH350i ra mắt tại Việt Nam, giá bán gây bất ngờ

Động cơ áp dụng hàng loạt công nghệ hiện đại nhằm giảm ma sát như bộ tăng cam thủy lực, bơm giảm áp, xi lanh lệch, cò mổ con lăn và dây đai với cấu trúc mới. Động cơ của SH350i cũng được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn khí thải Euro4.

Honda SH350i còn được trang bị một loạt tính năng an toàn hiện đại như hệ thống phanh ABS hai kênh hoạt động ở cả bánh trước và bánh sau; HSTC giúp phát hiện ra bất kỳ sự sai khác nào về tốc độ giữa bánh trước và bánh sau khi xe di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt, từ đó tính toán được tỉ lệ trượt, kiểm soát được mô-men xoắn của động cơ, lấy lại độ bám đường cho bánh sau; hệ thống khóa thông minh - SMART Key với chức năng báo động hữu ích cho khách hàng; đèn xi nhan cảnh báo tự động bật khi phanh gấp.

Hộc đựng đồ được trang bị thêm cổng sạc USB

Những tiện nghi và công nghệ mới trên xe cũng khiến người dùng quan tâm. Hộc đựng đồ được trang bị thêm cổng sạc USB loại C tiện lợi, giúp nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng; chức năng kết nối bluetooth trên một mẫu xe máy đi kèm với ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh. My Honda+ trên SH350i được phát triển với các tính năng như thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS/SNS trên màn hình đồng hồ xe, đồng thời khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe: tình trạng vận hành, mức độ tiêu thụ nhiên liệu, lịch sử đỗ xe, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành... cũng như đưa ra các lời khuyên hoặc gợi ý hữu ích cho người sử dụng.