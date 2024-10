Honda Future đời đầu 23 năm tuổi 'zin đét' từng con ốc, giá vẫn ngang SH 160i

Chiếc Honda Future đời đầu sản xuất năm 2001 mang biển 4 số của Hà Nội mới lăn bánh được 3.300km. Mọi chi tiết đều "zin đét" khiến chiếc xe này đang được rao bán với giá hơn 100 triệu. Dòng xe Honda Future ra đời vào cuối năm 1999, được Honda Việt Nam lắp ráp trong nước với khối động cơ 110cc nhập khẩu từ Thái Lan giống như Wave 110. Vào thời điểm mới xuất hiện, dù có kích thước tương đương với người anh em Honda Wave 110 nhưng Future lại sở hữu thiết kế với nhiều đường nét gồ cao mạnh mẽ, thậm chí có phần phá cách khiến chiếc xe này trông bệ vệ và "ngầu" hơn. Honda Future được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối năm 1999, được định vị cao hơn Wave 110. Ảnh: Tú Xiếc Motor Điểm nhấn trong ngoại hình của Future chính là phần mặt nạ bầu bĩnh, khe hút gió được bố trí hai bên, đi liền cùng phần yếm bo tròn đồng màu. Một điểm đặc trưng khác của Future là đuôi xe với cụm đèn hậu to bản và vuốt lên cao dạng "đuôi vịt", tạo thêm nét khỏe khoắn của mẫu xe số này. Sau Future đời đầu (Future I), cuối năm 2004, liên doanh xe máy Nhật Bản tiếp tục cho ra mắt Future II với động cơ mới 125cc nhưng không mấy thành công. Vào cuối năm 2005, thế hệ tiếp theo là Future Neo ra đời, sau đó là các mẫu Future Neo Fi, Future X, Future 125 và Future 125 Fi hiện hành. Tuy vậy, với những người hoài cổ, Honda Future I đời đầu vẫn là dòng xe máy số 'huyền thoại', được đánh giá cao bởi độ bền bỉ, ít hỏng vặt, tiết kiệm xăng. Hiện, mẫu xe được gọi với cái tên "Fu mập" này vẫn được giới sưu tầm săn lùng, đặc biệt những chiếc xe còn "zin", ít sử dụng và ngoại hình đẹp. Honda Future đời đầu được lắp ráp trong nước, được định vị là mẫu xe máy số cao cấp. Ảnh: Tú Xiếc Motor Mới đây, một chiếc Honda Future I màu xanh sản xuất năm 2001 được anh Đỗ Quang Tú (ở phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đăng bán với giá hơn 100 triệu đồng, cao gấp 10-20 lần so với những chiếc xe cũ cùng đời, đang có giá chỉ 5-10 triệu đồng. Mức giá kể trên cũng cao gấp hơn 3 lần so với một chiếc Honda Future Fi 125 2024 (giá niêm yết 30,5-32,2 triệu đồng), thậm chí bằng với một chiếc SH 160i 2024 mới (niêm yết 101,5-110,5 triệu đồng). Chiếc xe 23 năm tuổi mới lăn bánh được đúng 3.308km. Theo anh Tú, sở dĩ chiếc Future này có mức giá cao như vậy là bởi xe còn "zin đét" 100% với tất cả chi tiết đều nguyên bản như lúc mới mua, từ động cơ, hộp số, hai lốp đến các bộ phận nhựa, da. Thậm chí, từng con ốc vẫn "sáng choang" và chưa hề có dấu hiệu vặn mở. Đồng hồ của xe chỉ con số 3.308km cho thấy chiếc xe này chủ yếu được để trong nhà và cực kỳ ít sử dụng. Xe vẫn còn nguyên giấy tờ và biển 4 số của Hà Nội đăng ký từ năm 2001. Chia sẻ thêm về chiếc Future đặc biệt này, anh Đỗ Quang Tú cho biết, dù rất ít sử dụng nhưng xe lại được chủ cũ nổ máy và chăm sóc, lau dọn thường xuyên. Do vậy, xe chỉ cần đề nhẹ là nổ. Khi ra đường, chiếc xe 23 tuổi vận hành tốt với ga, phanh, số, giảm xóc êm ái như "lướt đi trong gió". Theo đánh giá của giới am hiểu xe máy sưu tầm, chiếc Honda Future đã 23 năm tuổi vẫn được giữ gìn và có độ mới như vậy là cực hiếm, thậm chí không có chiếc thứ hai. Tuy vậy, mức giá hơn 100 triệu đồng vẫn khiến nhiều người chơi xe không khỏi lăn tăn khi "xuống tiền". Dưới đây là một số hình ảnh của chiếc xe: Xe được lắp ráp trong nước và còn nguyên các tem hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Trên khung xe vẫn còn thông tin từ nhà sản xuất. Dãy số "4101" trên lốp xe cho thấy, những chiếc lốp này được sản xuất ở tuần thứ 41 của năm 2001. Xe có phanh đĩa ở bánh trước và phanh cơ ở phía sau, giảm xóc kiểu phuộc nhún cho cả hai bánh. Hệ thống phanh, nan hoa, vành còn sáng bóng như mới. Phần "đầu bò" cũng như các chi tiết máy của chiếc Future này quá mới so với số tuổi của mình. Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!