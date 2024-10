Honda Dream Thái đời 1997 giá 100 triệu đồng ở Hà Nội được dọn kỳ công như mới

Chiếc Honda Dream Thái "tem lửa" đời 1997 được người chơi ở Hà Nội cất công dọn lại kỳ công, với nhiều chi tiết trông như mới xuất xưởng. Với nhiều người đam mê xe Honda Dream, phiên bản Dream Thái "tem lửa" luôn là lựa chọn hàng đầu để sưu tầm. Đã có nhiều chiếc xe Dream "tem lửa" được định giá hàng trăm triệu đồng nhờ sở hữu các yếu tố như xe nguyên bản, ít đi, biển số đẹp,... Honda Dream bắt đầu được bán tại Thái Lan từ năm 1985 với tên gọi Dream II, sử dụng động cơ 100cc. Tới những năm 1990, Honda Dream II "tem hồng" dần xuất hiện tại Việt Nam với đặc điểm có bộ đề nổ thay cho cần đạp chân. Đến năm 1994, Dream "tem lửa" đã tạo nên "cơn sốt" trong giới nhà giàu Việt. Dream Thái "tem lửa" được phân biệt với "tem hồng" nhờ sắc đỏ chủ đạo trên tấm đề-can dán thân xe và giá đắt hơn khoảng nửa cây vàng. Một chiếc Dream Thái thời kỳ đầu xuất hiện giá lên tới 10 cây vàng, tương đương một căn nhà ở thành phố. Đến năm 1997, Honda lần đầu tiên đưa mẫu xe Dream lắp ráp tại Việt Nam với tên gọi Super Dream, dần chấm dứt "cơn sốt" Dream Thái. Tuy nhiên, cũng trong năm 1997, giới chơi xe trong nước vẫn tìm mua song song những chiếc Dream "tem lửa" nhập Thái như một chỉ dấu dành riêng cho dân chơi có tiền. Mới đây, một chiếc Honda Dream II đời 1997 nhập Thái Lan đã được anh Trịnh Ngọc Đức ở Hà Nội kỳ công dọn lại như mới. Chiếc Honda Dream II đời 1997 nhập khẩu Thái Lan mới được dọn lại đẹp long lanh. Ảnh: Ngọc Đức Anh Ngọc Đức chia sẻ, việc dọn lại, trùng tu các mẫu xe cũ như mới nhiều người đã làm, và ngay cả với Honda Dream là không hiếm, nhưng nếu không thực sự tâm huyết, cộng với hiểu biết thì khó có thể làm chỉn chu. Với chiếc Honda Dream đời 1997 này, anh Đức nói may mắn vì đã tìm được xe còn nguyên bản, chính chủ từ đầu nên quá trình phục dựng khá thuận lợi. "Tôi tìm mua được chiếc xe một chủ sử dụng, ít đi nhưng theo thời gian thì nhiều chi tiết của xe không còn lành lặn. May mắn bộ khung xe còn tốt. Thời gian hoàn thành xe Honda Dream II mất khoảng 1 tháng, trong đó có tới nửa tháng là tìm và đặt đồ từ nước ngoài chuyển về", anh Đức kể. Sau khi hoàn thiện quá trình dọn lại, chiếc Honda Dream II đã 27 năm tuổi dường như "lột xác", mang vẻ ngoài như vừa xuất xưởng từ nhà máy. Chiếc xe sở hữu kích thước tổng thể 1.915 x 696 x 1.052 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.212 mm, với điểm đặc trưng đèn và thân vỏ vuông vắn. Sau 1 tháng được dọn lại, chiếc Honda Dream Thái đã 27 năm tuổi trông như mới. Ảnh: Ngọc Đức Một số chi tiết không tránh khỏi tự "lão hóa" theo thời gian như yếm, vành, nan hoa, gác chân, cần số, tay xách, vỏ hộp xích,... đều được thay mới. Thậm chí các vị trí siết ốc mới còn nguyên vết sơn đánh dấu lực siết như vừa lần đầu "bóc tem". Honda Dream II được trang bị động cơ 97 cc, làm mát bằng không khí, kết hợp hộp số vòng 4 cấp, giúp sản sinh công suất 7,6 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 8,32 Nm tại 3.500 vòng/phút. Xe được thay mới bằng phụ tùng chính hãng do chủ xe kỳ công săn tìm ở nước ngoài, thậm chí các con ốc cũng thay mới và phết sơn đánh dấu lực siết. Ảnh: Ngọc Đức Rất nhiều chi tiết được thay mới hoặc phục hồi như mới, riêng cụm động cơ phía dưới gầm với số máy là còn dấu ấn thời gian. Ảnh: Ngọc Đức Hiện nay trên thị trường xe máy cũ, những chiếc Honda Dream Thái đời từ 1997-2000 còn nguyên bản, một đời chủ hoặc được giữ gìn tốt, giấy tờ đầy đủ có giá bán trên dưới 50 triệu đồng. Dù không tiết lộ giá xe mua ban đầu, nhưng anh Ngọc Đức định giá chiếc Honda Dream II mới dọn đẹp long lanh của mình là 100 triệu đồng và sẵn sàng nhượng lại cho người có nhu cầu. Tại Việt Nam, không hiếm những chiếc Honda Dream Thái có giá rao bán cao ngất ngưởng. Mới nhất hồi tháng 2, anh Đỗ Quang Tú (Tú Xiếc Môtô) ở Hà Nội gây chú ý khi chào bán chiếc Dream Thái đời 1999 với giá lên đến gần 1 tỷ đồng, ngang ngửa giá bán của nhiều dòng xe SUV đời mới hiện nay. Cùng con số 1 tỷ đồng, vào năm 2019 anh Lưu Chính Trung ở quận Tân Bình, TP HCM cũng rất tự tin về giá trị chiếc Honda Dream Thái đời 2002 nguyên bản của mình bởi xe chưa từng đổ xăng kể từ khi lăn bánh khỏi nhà máy. Bạn có bình luận thế nào về chiếc Honda Dream II trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!