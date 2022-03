Honda Accord bán chậm ở Việt Nam lại lọt top xe bán chạy tháng 1/2022 tại Trung Quốc

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) công bố, tổng doanh số bán ra toàn thị trường trong tháng 1/2022 là 2,531 triệu xe, giảm 9,2% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xe du lịch chiếm 2,186 triệu chiếc, giảm 9,7% so với tháng trước và tăng 6,7% theo năm.

Mẫu sedan bán chạy nhất tháng đầu tiên của năm 2022 là Nissan Bluebird Sylphy với khoảng 50.000 xe bán ra. Năm 2009, Nissan Motor đã ký một thỏa thuận với Dongfeng Motor để phát triển mẫu Bluebird tại đây. Trong năm 2021, chiếc sedan cỡ trung đã đạt tổng doanh số tới 513.207 xe.