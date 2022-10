Hôn nhân kín tiếng của So Ji Sub và bà xã kém 17 tuổi

Loạt ảnh hẹn hò giữa So Ji Sub và cựu phát thanh viên Jo Eun Jung được trang tin Dispatch tiết lộ vào tháng 5/2019. Theo tiết lộ, cả hai quen biết từ tháng 4/2018, khi Jo Eun Jung là người thực hiện cuộc phỏng vấn 2 diễn viên chính phim Be With You, Son Ye Jin và So Ji Sub cho đài SBS.

Chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía công chúng, dù So Ji Sub lớn hơn bạn gái tới 17 tuổi.