Hôn nhân kín tiếng của 'ông hoàng phòng vé' Thái Hòa với vợ kém 11 tuổi

Hơn 10 năm kết hôn, Thái Hòa tự nhận may mắn vì cưới được người vợ đảm đang, khéo vun vén tổ ấm. Cả hai chưa bao giờ gây gổ to tiếng do thấu hiểu đối phương.

Tôi khó chịu danh xưng ‘Ông hoàng phòng vé’ - Điều gì thuyết phục anh trở lại với dự án hợp tác cùng nghệ sĩ Việt Hương? Vai diễn trong dự án Xóm chùa đến với tôi đúng lúc. Tôi nhận lời tham gia vì muốn trải nghiệm không gian làm việc mới, dạng vai mới để tạo thêm cảm hứng làm nghề. Trước đó, nhân vật trong Cây táo nở hoa khiến tôi stress nặng nề. Nói tôi vì Việt Hương hay cát-xê cao mà nhận vai này thì cũng không đúng. Nếu mình không thích, không hết mình với nhân vật chẳng khác nào hại đồng nghiệp và cả đoàn phim. Yếu tố khiến tôi quyết định nhận vai vì thấy nó cần thiết cho mình ngay lúc này. Tôi hài lòng với thành quả của cả ê-kíp sau khi xem lại. Thái Hòa lần đầu đóng phim cùng Việt Hương. - Nhiều diễn viên luôn xem điện ảnh là cái đích cuối cùng của sự nghiệp. Còn Thái Hòa thành công ở mảng phim nhựa lại trở ngược về với web-drama liệu có mạo hiểm khi đặt cược tên tuổi của mình nếu nhỡ dự án không thành công? Tôi cũng nghe ý kiến đâu đó vài người nói đang làm phim nhựa mà nhảy đi làm phim truyền hình rồi từ truyền hình xuống làm web-drama này nọ là “mất giá”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình không sợ hết thời bởi đâu có thời bao giờ mà hết. Làm nghề cảm thấy sung sướng nhất là được sống trong nhân vật, với tôi như vậy là đủ. Tôi không kén chọn dự án, cũng chẳng phân biệt web-drama, truyền hình hay điện ảnh. Tôi quan trọng vai lúc nhận cho mình phải không bị lặp lại và có tươi mới hay không. Nhiều người thích tìm một vị trí cao hơn trong nghề còn tôi sẵn sàng bước ra một chỗ khác. Nó có thể không đẹp nhưng thoáng, rộng hơn và quan trọng khiến mình thấy thoải mái. - Danh xưng ‘Ông hoàng phòng vé’ được truyền thông, khán giả dành tặng Thái Hòa cách đây nhiều năm có khiến anh áp lực thời điểm này? Mọi người gọi tôi là “Ông hoàng phòng vé” còn thực tế có phim tôi lỗ rất nhiều mà mấy ai biết? Người diễn viên mà dính vào danh xưng tôi thấy ai cũng khổ cả. Khi bạn cảm thấy mình là số một, đã đến đỉnh của nghề rồi sẽ không còn đủ đam mê, nhiệt huyết để hóa thân vào nhân vật. Như thế bất công với vai diễn hay chính cái nghề mình đang theo đuổi lắm! Nghệ thuật là một chẳng đường dài, có thành công có thất bại. Tôi thích mọi người nhìn nhận mình như một diễn viên bình thường hơn bất cứ danh hiệu nào. Nam diễn viên có giai đoạn khủng hoảng tâm lý kéo dài. - Làm nghề lâu năm, đã bao giờ anh đối diện với việc bị chai sạn cảm xúc? Vài năm qua, tôi trải qua cơn khủng hoảng. Tôi không chia sẻ được với ai, chỉ tự để trong lòng và cứ thế sống trong trạng thái u uất. Tôi từng hỏi chính mình: “Làm nghề này để làm gì?” và cũng không tìm được câu trả lời nên càng bị mất phương hướng. Có giai đoạn tôi thu mình, không muốn gặp gỡ hay giao tiếp ai. Cảm xúc tiêu cực ấy kéo dài cho đến khi cuộc sống tôi nảy sinh nhiều chuyện. Những lúc chán chường và bi quan nhất, muốn gục ngã khiến tôi phải tự vực mình dậy. Tôi quyết định bước ra ngoài, mở lòng mình ra với mọi người. Đó là lý do tôi đứng đây ngày hôm nay. Nếu đổi là Thái Hòa của ngày trước chắc chắn sẽ không dễ gì để tôi ngồi bộc bạch hay tâm tình thế này đâu. (cười) - Anh sống kín tiếng và rất kiệm lời trước truyền thông về đời tư. Hiểu một cách khác Thái Hòa là người nghệ sĩ rất ý thức giữ hình ảnh trước công chúng? Nói thật tôi không giỏi tránh scandal đâu. Tôi đã có những lúc sai lầm, vấp ngã nhưng được mọi người thông cảm bỏ qua, đó là cái may mắn cho tôi. Tôi cũng cố gắng tự răn mình làm nghệ thuật thì phải kèm theo sống trách nhiệm. Tuy nhiên, nỗi sợ nhất của tôi là facebook. Nhiều người bảo mạng ảo nhưng tôi cho nó vẫn tồn tại và ngày càng chi phối lớn đến đời sống chúng ta. Tôi không muốn mình mỗi ngày bị dẫn dắt, cuốn theo nhiều luồng thông tin khác nhau nên gần như đã không dùng nó mấy năm qua. Nhờ thế tôi thấy mình bình yên và chuyên tâm làm nghề hơn. Tôi và bà xã chưa bao giờ gây gổ lớn tiếng Tổ ấm nhỏ của Thái Hòa bên người vợ thứ 2. - Vợ hỗ trợ anh ra sao trong công việc? Tôi may mắn vì có người bạn đời bên cạnh đồng hành, chia sẻ áp lực công việc. Những vai diễn, kịch bản của tôi cô ấy đều là người đầu tiên xem và cho những lời nhận xét chân tình. Sống trong nghề lâu nên tôi thích nghe ý kiến từ người ngoài nghề hơn là đồng nghiệp. Bà xã cũng luôn chu toàn mọi việc để tôi toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Không dễ gì để một người vợ thấu hiểu công việc cho chồng như thế. - Khoảng cách tuổi tác chênh nhau 11 tuổi giữa anh và vợ có khiến cả hai xảy ra những bất đồng, mâu thuẫn đời sống vợ chồng? Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã hơn 10 năm. Trước khi tiến tới hôn nhân, chúng tôi có khoảng thời gian 4-5 năm tìm hiểu. Nhờ thế, cả hai hiểu rõ tính đối phương. Tôi và vợ chưa bao giờ cãi nhau hay gây gổ lớn tiếng. Khi có mâu thuẫn, bà xã thường sẽ giận và rồi cũng giải quyết nhanh gọn ngay sau đó. Tôi hay nói đùa nếu có làm gì sai là tôi thôi chứ bà xã lúc nào cũng đúng. Nhiều người hỏi vợ chồng cưới nhau lâu giữ lửa thế nào? Tôi trả lời rằng cách tốt nhất là không cần lửa gì cả. (cười) Một khi vợ chồng hợp tính, biết lo nghĩ cho nhau và chấp nhận những mặt tốt xấu của đối phương cũng sống thoải mái và dễ dàng hơn. - Pom - con trai lớn của anh bước vào tuổi trưởng thành được nhận xét tính cách và ngoại hình giống Thái Hòa. Anh duy trì tình cảm cha con thế nào? Pom năm tới sẽ bước vào ngưỡng cửa đại học. Ai cũng biết bé lớn lên trong hoàn cảnh không trọn vẹn. Tôi từng nghĩ đứa trẻ đủ cha đủ mẹ còn dễ bị sa đà tệ nạn huống hồ là con mình. Nhưng may mắn con trai là một đứa trẻ ngoan, có lập trường và suy nghĩ mạnh mẽ. Con biết vượt qua được mọi cám dỗ của tuổi xốc nổi, biết điều gì nên và không nên làm để tránh bố mẹ phiền lòng. Vì hoàn cảnh, tôi không ở cùng con nhưng luôn cố gắng dành thời gian để 2 cha con gặp mặt. Chúng tôi thường đi cà phê, ăn uống. Con trai cũng rất thích tôi nói chuyện và ngược lại tôi cố gắng để lắng nghe con như một người bạn. Đến giờ phút này tôi tự hào nói rằng mình rất yên tâm về con. Thái Hòa định hướng chuyển hướng làm đạo diễn, sản xuất trong tương lai sự nghiệp. - Anh và vợ cũ – nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ với nhau việc dạy con? Tôi và Cát Phương ít trao đổi về con. Pom hiện đủ tuổi để quyết định cuộc sống, việc học của mình. Riêng tôi nghĩ mình có cách riêng để ảnh hưởng ít nhiều cho con thông qua những buổi đi chơi hay tâm sự. Đó cũng là điều làm nên sự gắn kết giữa con cái và cha mẹ. - Lúc này anh suy nghĩ thế nào việc cân bằng giữa kinh tế với đam mê nghệ thuật? Tôi không giỏi làm kinh tế. Bao năm tôi chỉ biết ra ngoài đi làm và về đưa tiền cho vợ. Ngoài đóng phim tôi không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Giả sử có tôi nghĩ mình cũng lỗ thôi vì không giỏi. Làm nghệ thuật không quá giàu nhưng đủ sống. Tôi thấy mình không có nhu cầu gì quá lớn lao nên thấy đủ. Người ta mải miết tìm kiếm hạnh phúc nhưng nó có ở đâu xa, vẫn bên cạnh đó thôi. Vui buồn hay sướng khổ chung quy đều do mình.