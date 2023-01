Hôn nhân hoán đổi của cô gái Việt cãi lời bố mẹ, cưới anh lính hải quân Mỹ

Đêm Giáng sinh năm 2014, Ngọc và Michael lần đầu nắm tay nhau sau gần một năm trò chuyện trên mạng.

Tháng 12/2014, cô gái một mình bước chân lên chuyến bay đến Narita (Tokyo, Nhật Bản) với những nỗi lo dai dẳng. Cũng từ đó, cuộc đời cô bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Đêm Giáng sinh, Michael đợi ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, chờ "chuyến bay tình yêu" hạ cánh.

"Vậy là sau gần một năm xa cách, cuối cùng chúng tôi cũng được hội ngộ. 10 ngày bên nhau, là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời tôi. Hóa ra, ngoài đời chúng tôi còn tâm đầu ý hợp hơn nữa", Ngọc nói.

Ngày đưa cô ra sân bay về lại Việt Nam, Michael đứng yên một chỗ, mắt không rời, nhìn theo bóng dáng người yêu bước qua cổng an ninh. Cả hai nhìn nhau, Ngọc òa khóc như một đứa trẻ, mắt anh cũng đỏ hoe. Người đàn ông chợt hét to qua cửa kính: "I Love you. We will be together forever. I promise!". (Tạm dịch: Anh yêu em. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh hứa!).

Nửa năm sau, mặc những trở ngại công việc và thủ tục, Michael hai lần đến Việt Nam thăm Ngọc và gia đình, đồng thời xin phép hỏi cưới cô. Gặp gỡ và tiếp xúc với anh, bố mẹ Ngọc dần bỏ đi định kiến về hải quân Mỹ và không còn gay gắt như trước. Từ cảm xúc hoài nghi, cấm đoán, họ chuyển sang quý mến con rể tương lai, ủng hộ chuyện tình cặp đôi. Từ đó, cả hai chính thức công khai mối quan hệ, dù vẫn yêu xa.

Hai năm xa cách, Ngọc và bạn trai không tránh khỏi những bất đồng, phần lớn do áp lực khoảng cách, khác biệt văn hóa và khó khăn giao tiếp. Mỗi lần mâu thuẫn, thay vì im lặng hay trốn tránh, họ chọn cách ngồi lại, nói chuyện cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Michael luôn điềm tĩnh, kiềm chế và kiên nhẫn trước những cảm xúc của Ngọc. Cả hai chưa bao giờ giận hờn nhau quá một ngày. Anh cũng không bao giờ nổi nóng, lớn tiếng với người yêu. Trong những dòng thư hàng ngày gửi cho nhau, không bao giờ thiếu những "cử chỉ thân mật" và những lời nói yêu thương, nhớ nhung Michael dành cho Ngọc.

"Khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy an toàn và được là chính bản thân mình", cô gái chia sẻ.

Đám cưới khởi đầu hành trình nhiều chông gai

Để có cơ hội gần người yêu hơn, Michael đã từ chối cơ hội học tập tại Học viện Hải quân Mỹ (USNA) vốn là mơ ước của anh.

Ngọc cũng từ bỏ công việc thu nhập tốt tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Trung, một lần nữa lên máy bay sang Nhật Bản.

Michael không có một lời cầu hôn chính thức dành cho người yêu. Nhưng Ngọc nhớ, một lần hỏi đùa: "Sao không thấy nhẫn cầu hôn?", chàng trai tiện tay ngắt một chiếc lá ven đường, gấp thành hình chiếc nhẫn rồi đeo vào tay bạn gái.

Anh nói: "Nhẫn kim cương hay những màn cầu hôn hoành tráng chỉ là biểu tượng cho một tình yêu vật chất và phô trương, hào nhoáng thôi".

Ngày 22/12/2015, cặp đôi nắm tay nhau đến tòa thị chính đăng ký kết hôn. Với Ngọc, kết hôn không phải kết thúc tốt đẹp của một hành trình đầy nước mắt, mà là khởi đầu cho quãng đường mới với nhiều chông gai, trắc trở hơn.

Đám cưới được tổ chức nhẹ nhàng, giản dị và ấm cúng tại Đà Nẵng, với gần 200 khách mời. Khi Michael nói lời thề nguyện với vợ, nhiều người bạn của Ngọc đã bật khóc xúc động. Cuối buổi tiệc, cô dâu - chú rể cùng bạn bè nhảy múa và ca hát.