Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: NSƯT Thu Hạnh 'Hương Vị Tình Thân' sống bình yên bên chồng ngoài ngành

NSƯT Thu Hạnh được xem là nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu kịch phía Bắc.

Đó là các giải thưởng qua các mốc thời gian như: Năm 1997, huy chương Bạc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc cho bộ phim Lập Nghiệp vai nữ chính "Nguyệt"; Năm 1998, giải Diễn viên được yêu thích nhất – Bộ phim truyền hình hay nhất năm do Tạp Chí Truyền Hình trao tặng cho bộ phim Khi Đàn Chim Trở Về (vai nữ chính Yến Chi);

Năm 2002, huy chương Bạc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc bộ phim Chuyện Phố Phường và giải A vở Mùa Hoa Sữa do Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng; Năm 2005, giải Bạc vở Vòng Đời do Bộ Công An trao tặng và giải B vở Lời Nguyền Kẻ Mơ do Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng;

Năm 2008, giải A vở diễn Đứa Con Bị Đánh Cắp do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và giải thưởng Văn học Nghệ thuật vở diễn Đứa Con Bị Đánh Cắp do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. Ngoài các giải thưởng, NSƯT là Trưởng đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội.