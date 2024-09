Hôn nhân của nam nghệ sĩ Việt nổi tiếng, siêu giàu: Thích ngủ gầm cầu, lấy được vợ hot girl xinh đẹp

"Sinh đứa đầu, tôi rất chiều và chăm nên con bám bố lắm. Tới giờ, đi ngủ vẫn một tay rờ người bố, một chân gác lên mẹ. Phải đủ combo đó nó mới ngủ được", nam nghệ sĩ chia sẻ. Đinh Tiến Đạt sinh năm 1981, từng là vũ công của vũ đoàn Hoàng Thông. Năm 2002, anh xuất hiện với vai trò rapper trong MV “Chàng và nàng” của ca sĩ Thanh Thảo và được khán giả yêu thích. Sau MV này, anh chuyển hướng sang rap và gặt hái nhiều thành công. Năm 2013, nam nghệ sĩ bất ngờ rút lui khỏi showbiz và tập trung làm kinh doanh. Anh là ông chủ một chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng với tài sản được xếp vào hàng "đại gia ngầm" showbiz. Vợ Đinh Tiến Đạt tên Thụy Vy sinh năm 1991, cô từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cả hai kết hôn năm 2018, hiện có 2 con trai. Sau nhiều năm rời xa showbiz để tập trung làm kinh doanh và chăm lo cho gia đình, năm 2024, nam nghệ sĩ trở lại với chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và một lần nữa được công chúng yêu mến. Là khách mời trong chương trình The Khang show, Đinh Tiến Đạt đã có những chia sẻ thú vị về cuộc tình cũng như cuộc sống hôn nhân với bà xã kém 10 tuổi.

Đinh Tiến Đạt. Khi được MC Nguyên Khang hỏi về cơ duyên gặp Thụy Vy, nam rapper chia sẻ: “Tôi đi lang thang và gặp. Tôi thích ngủ rừng ngủ bụi nên quen nhóm bạn cùng sở thích. Vy là bạn của nhóm đó nên vô tình gặp nhau. Điều khiến chúng tôi hợp và thu hút nhau, một phần là tính cách giống nhau và Vy chịu được những sở thích điên cuồng của mình. Vy là người tỏ tình. Lúc đó tôi chưa nghĩ gì hết. Vy cũng là người cầu hôn tôi. Vy bảo “hay mình cưới đi” thì tôi gật đầu. Cô ấy cầu hôn xong thì mấy tháng sau chúng tôi cưới. Lúc đó tôi nghĩ, tới lúc mình chín chắn hơn rồi, không thể nào chỉ nghĩ cho mình được. Tôi nghĩ tới việc từ bỏ các thú vui của mình và lập gia đình. Tới giờ chúng tôi bên nhau cũng gần 7 năm. Sau khi lấy vợ tôi mới biết, phiên bản trước đây mình không thể tiếp tục. Mình là người có gia đình, có vợ con phải lo. Không thể như trước kia. Có vợ rồi, mua gì cũng nghĩ có nên mua không hay làm gì cũng nghĩ có nên làm không. Tôi thay đổi rất nhiều. Lấy vợ xong tôi trưởng thành, chững chạc hơn”.

Đinh Tiến Đạt và vợ. MC Nguyên Khang bày tỏ sự ngưỡng mộ với bà xã Thụy Vy của nam rapper khi cô chấp nhận cáng đáng mọi việc từ kinh doanh tới chăm sóc con cái để chồng đi “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Nam nghệ sĩ đồng tình và kể: “Thật sự là rất mệt chứ không phải mệt bình thường. Công việc kinh doanh đã nhức đầu, con cái còn nhức đầu hơn. Sinh đứa đầu, tôi rất chiều và chăm nên con bám bố lắm. Tới giờ, đi ngủ vẫn một tay rờ người bố, một chân gác lên mẹ. Phải đủ combo đó nó mới ngủ được. Mỗi lần có con thì bắt buộc mình phải dành thời gian cho con. Bé thứ hai thì mình có kinh nghiệm hơn một chút nhưng cũng không là gì hết. Việc nuôi con không dễ dàng như trước đây. Trước tôi nghĩ cứ đẻ con ra, kiểu gì cũng ok nhưng không phải. Muôn vàn biến hóa trong việc nuôi con. Không gia đình nào giống gia đình nào”.

Nam nghệ sĩ và vợ con.

Tổ ấm hiện tại của anh. Đinh Tiến Đạt cho rằng, bản thân anh may mắn khi cưới được Thụy Vy. Anh nói: “Nếu không gặp Thụy Vy, chắc giờ này tôi còn đang lang thang đâu đó. Tôi từng có thời gian ngủ gầm cầu và đi lang thang trước khi gặp vợ nhưng là do tôi thích như vậy chứ không phải vì tôi khó khăn. Tức là có khoảng thời gian, tôi thích lang thang ngủ bờ ngủ bụi. Lúc mình nằm dưới gầm cầu cũng rất là chill. Cảm giác rất đặc biệt. Rồi tôi vào rừng ngủ, ra bờ hồ Hồ Xuân Hương ngủ. Mỗi cái cho mình cảm giác rất đặc biệt. Giờ tôi vẫn còn sở thích đó. Khi ngủ ở đó, tôi thấy rất thoải mái. Tôi cảm nhận được cảm giác mình không có gì trong người hết, mình là người vô gia cư”. Đinh Tiến Đạt cũng thừa nhận, từ khi có vợ con, anh đã hạn chế sở thích này. Lâu lâu anh rủ vợ con, bạn bè vào rừng cắm trại chứ không lang thang một mình như trước. Theo Người Đưa Tin