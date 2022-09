Hôn nhân cặp đôi 'mặt học sinh tuổi phụ huynh' nổi đình đám

Your browser does not support the video tag.

Tháng 11/2019, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh cưới của một cặp đôi. Điều đáng chú ý là cả hai đều sở hữu ngoại hình tí hon.



Đó là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) chỉ cao 1m20, nặng 20kg và vợ là chị Lê Thị Diễm My (SN 1989, quê ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) cao 1m18, nặng 18kg.



Sở dĩ ngoại hình và giọng nói của Hùng - My như đứa trẻ bởi cả hai mắc hội chứng lùn tuyến yên vì thiếu hoóc môn tăng trưởng. Nhưng suy nghĩ và hành động của họ như người trưởng thành.



Dù cả hai cùng có khiếm khuyết về ngoại hình, nhưng nghị lực phi thường và tình yêu họ dành cho nhau khiến nhiều người cảm phục.