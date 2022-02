Hôn nhân 21 năm lãng mạn của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi

Đôi vợ chồng hiện là một trong những nghệ sĩ gốc Hong Kong được chào đón như sao hạng A tại thị trường Trung Quốc. Theo On, nhờ tài năng và hình ảnh gia đình kiểu mẫu, họ được các đài truyền hình, đơn vị sản xuất và nhãn hàng săn đón. Nhờ thế, cặp đôi có cuộc sống giàu có, sở hữu loạt bất động sản cùng sở thích sưu tầm siêu xe, túi hiệu...

Viên Vịnh Nghi - Trương Trí Lâm yêu nhau năm 1992. Sau gần 10 năm làm tình nhân, cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn năm 2001. 21 năm qua, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí Hong Kong và Hoa ngữ.

Trương Trí Lâm từng thổ lộ, cưới được Viên Vịnh Nghi chính là may mắn nhất cuộc đời anh. Tài tử nói giữa hai người không chỉ là vợ chồng, mà còn là bạn thân, tri kỷ. Tình cảm bền chặt, nhiều năm không đổi của cặp đôi được cư dân mạng xem là điều hiếm có trong showbiz đầy rẫy những thị phi.

Thúy Ngọc