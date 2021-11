Hôn nhân 15 năm viên mãn của tài tử Quách Hiểu Đông bên bà xã diễn viên

Quách Hiểu Đông sinh năm 1974 tại vùng quê nghèo ở Sơn Đông. Năm 2000, anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2003, tài tử chính thức gây chú ý nhờ phim Ấm. Bộ phim đạt giải tại LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 16. Những bộ phim nổi bật của Quách Hiểu Đông có Sinh tử huyết phù, Hắc hài tử, Quyết chiến Phố Đông, Kiến đảng vĩ nghiệp, Truy lùng quái yêu… Trình Lợi Sa xuất thân là một người mẫu, sau đó rẽ hướng diễn xuất. Dù không đóng nhiều phim, cô cũng được khán giả yêu quý khi tham gia Thái tổ bí sử, Hamlet, Mật mã tình yêu.

Đôi diễn viên tham gia một show truyền hình