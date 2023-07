Hôn lễ riêng tư của minh tinh Dương Tử Quỳnh và doanh nhân ngoại quốc

Trong hôn lễ, ngôi sao 61 tuổi diện trên mình chiếc váy dài màu be thanh lịch và trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng. Trong khi, chồng bà xuất hiện lịch lãm trong bộ vest xanh đậm.

Năm 2023 có thể xem là một năm đầy kỷ niệm đối với Dương Tử Quỳnh khi là người phụ nữ châu Á đầu tiên sở hữu tượng vàng Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Everything Everywhere All At Once (2022).

Cũng trong năm nay, Dương Tử Quỳnh chính thức lên xe hoa cùng với người đồng hành cùng bà trong hơn 19 năm. Cặp đôi không chỉ hết lòng ủng hộ nhau trong công việc, mà còn là "tri kỷ" trong đời sống thường ngày. Dương Tử Quỳnh và chồng còn thường công khai xuất hiện tại các sự kiện, dành nhiều thời gian du lịch để tận hưởng cuộc sống.