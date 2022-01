Hòn đảo tí hon đẹp như trong truyện, ai cũng ước đặt chân đến

Nằm cách vòng Bắc cực khoảng 6,5km về phía nam, đảo Kotisaari có nhiệt độ trung bình khoảng -8,2 độ C vào tháng giêng và biến đổi nhiệt độ đến khoảng 19,7 độ C trong tháng 7.

Điểm đặc biệt khiến đảo Kotisaari được yêu thích đến vậy chính là nhờ quang cảnh thiên nhiên đất trời với vẻ đẹp của cây lá và những khu rừng bất tận. Nơi đây hiện lên với vẻ đẹp của 4 mùa, 4 cảnh vật mang nét đặc trưng khác nhau.

Cảnh sắc bốn mùa thay đổi rõ rệt khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ và mong ước được một lần đặt chân đến vùng đất diệu kì này.