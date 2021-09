Các fan tới xem một trận đấu thể thao trên sân vận động Đại học Tasmania. Ảnh: AFL

Peter Gutwein, thủ hiến của bang Tasmania, cho biết đây là một biện pháp thông thường để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 nếu một người bị nhiễm bệnh có mặt tại các sự kiện mà việc áp dụng giãn cách không hề đơn giản.



Mark Veitch, Giám đốc Y tế Công cộng của Tasmania, cho biết yêu cầu đeo khẩu trang đã giúp cho ông và những người khác phê duyệt cho những sự kiện này phần nào yên tâm. Bởi đây là một bước giảm thiểu nguy cơ khi số lượng lớn người tụ tập. Do đó, cơ quan chức năng của Tasmania có thể tự tin cho phép những sự kiện như vậy tiếp tục được tổ chức.



“Chúng tôi muốn từ nay, các sự kiện được diễn ra khi chúng tôi tăng tỷ lệ tiêm chủng. Chúng tôi muốn có thể thực hiện điều đó trong một môi trường ngày càng rủi ro”, ông Veitch nói.



Trong khi đó, tại Mỹ, hầu hết các tiểu bang không có quy định bắt buộc đeo khẩu trang, kể cả đối với các sự kiện lớn ngoài trời.



Không ca nhiễm Covid-19



Bang Tasmania, với dân số hơn 540.000 người, đã ghi nhận 235 trường hợp mắc Covid-19 và 13 ca tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tỷ lệ lây nhiễm của hòn đảo này ít hơn 1/10 so với bang New South Wales.



Tasmania, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Australia, có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ 2 ở Australia. 47,8% dân số trên đảo đã tiêm đủ 2 mũi.



Trong khi đó, tỷ lệ trung bình của cả Australia là 32,6%.



Hiện Tasmania vẫn đóng cửa với một số tiểu bang của Australia, bao gồm New South Wales, Victoria và Lãnh thổ Thủ đô Australia, nhưng mở cửa giao thông với phần còn lại của đất nước.